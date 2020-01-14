مندوب الوحدة التنفيذية وبالتنسيق مع جمعية شباب باتيس يوزعون التمور على الأسرة النازحة في باتيس

قام مندوب الوحده التنفيذية بباتيس وضواحيها الشيخ علي فضل التركي وبالتنسيق مع ادارة جمعية شباب باتيس الممثلة بنائب الجمعية: عبدالله الكور بتوزيع التمور على الاسر النازحة وعددها 300 اسرة والمقدمة من الوحدة التنفيذية في مديرية خنفر وبحضور الامين العام لجمعية شباب باتيس فؤاد مقبل والرقابة والتفتيش الاخ: رياض المطري والمتابعة الخارجيه : جاعم عادل وحسين حنتوش والادارة محسن حسن واحمد عوض وسالم المسعدي والسيد عطاش والاستاذ مشغف والسيد عماد سالم وفضل علي واحمد محمد وسالم صالح وحسين احمد وعلي صالح ورؤساء المربعات في منطقة باتيس ياسر الحاج والعميد هادي سعيد والاستاذه نعمة والممرضة انسجام صالح والامين العام لنادي التعاون الحاج حسين عاطف وممتلكات النادي عارف حسين واللجنة الامنية فواز باعود وهاني عباد وياسر اللقيطي ومحمد فضل وعبود عطاش .

حيث قام الاخوة مشكورين بتوزيع التمور للنازحين في منطقة باتيس وضواحيها واعضاء الجمعيات في منطقة باتيس واعضاء جمعية شباب باتيس وعددهم 300 اسرة المقدمة من الوحده النتفيذية لمديرية خنفر .

وتوجه الشيخ علي فضل التركي وجمعية شباب باتيس ومندوبي المنطقة والشخصيات الاجتماعية بالشكر والتقدير لجلالة الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية على ماتقدمة من دعم سخي في المناطق المحررة وتوفير الدعم والرعاية وتذليل الصعاب امام اخواننا النازحين الذين فرضت عليهم الحرب العبثية الظالمة .

وقال التركي ان الجهود التي تقوم بها الوحده التنفيذية بالمديرية جهود جباره تستحق الشكر والتقدير مثمنين الدور الذي يقوم به رئيس الوحده التنفيذية الأخ انيس اليوسفي في المتابعة المستمره لتوفير الدعم والرعاية للنازحين والأسرة المحتاجة .