مندوب اليمن في مجلس الأمن: مليشيا الحوثي غير جادة في تحقيق السلام

قال مندوب اليمن في مجلس الأمن، عبد الله السعدي، الخميس، كانون الثاني 16، 2020، إن الحكومة الشرعية تؤكد مجددا ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة بنوده.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن للاستماع لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث”.

وأكد المندوب اليمني أن مليشيا الحوثي غير جادة في تحقيق السلام ومماطلتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم مستمرة.

وأضاف أن الحكومة على استعداد كامل لتذليل كافة العقبات أمام عمل المنظمات الانسانية.

وكان البريطاني غريفيث أكد، في إحاطته، أن اليمن في طريقه لحل أزمته هذا العام.