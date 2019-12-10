منذ 13 ساعة ومازالت مستمرة..انقطاع المياه عن هذه المديريات بعدن

منذ أكثر من 13 ساعة، كشفت مصادر محلية، اليوم الإثنين، عن انقطاع خدمة المياه عن 4 مديريات في العاصمة عدن.

وأضافت المصادر، أن انقطاع خدمة المياه ناتجة عن توقف ضخها في محطة البرزخ منذ التاسعة صباحا.

وأشارت، إلى إن المديريات التي تأثرت بتوقف محطة البرزخ هي المعلا، التواهي، صيرة، وخورمكسر.

من جانبه، أفاد مصدر مسئول بمحطة البرزخ، أن خدمة المياه ستعود قريبا إلى مديريات العاصمة عدن .

وأضاف المصدر، أن سبب انقطاع الخدمة هو تشبع الكابلات من الأمطار الأخيرة بالماء، موضحا أنه يتم في هذه الأثناء تعبئة الخزانات وسيتم إعادة خدمة المياه في القريب العاجل.