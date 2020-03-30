منسقيات الانتقالي في جامعة عدن تقر عملية التعليم عن بعد

عقد اليوم الاثنين في مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب في خور مكسر اجتماع لرؤساء منسقيات المجلس الانتقالي في كليات جامعة عدن وكرس الاجتماع حول نشاط المنسقيات خلال هذه المدة الاستثنائية التي يمر بها الجنوب والعالم كله.

وحضر الاجتماع الدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس القيادة المحلية في العاصمة عدن وأداره الدكتور يحيى شائف الشعيبي رئيس منسقية المجلس الانتقالي في كلية الآداب.

قدم خلال الاجتماع ممثلو المنسقيات في الكليات خططهم المقترحة حول العمل على مكافحة وباء كورونا العالمي، وشملت إجراءات وقائية وتوعوية وغيرها.

ورأى الدكتور عبدالناصر الوالي ان هذه الإجراءات التي أشارت اليها الخطط، هناك في الميدان من يقوم بها من غير الأكاديميين لأنها إجراءات تقليدية وبامكان الكثيرين ان يقوموا بها، مشيرا إلى أن واجب الأكاديميين في هذه المرحلة الدقيقة يجب ان يرتقي إلى مستواهم بحيث لا تستطيع اي جهه اخرى ان تنهض بهذا الدور النوعي المنتظر من الأكاديميين في الجامعة.

وقال الوالي ان الدور النوعي المهم يتلخص في التواصل العلمي مع طلابهم في مختلف الكليات والتخصصات خلال هذه الإجازة الإجبارية الاضطرارية فهذه المهمة لايمكن لغيرهم ان يقوم بها وبطبيعة الحال سيكون هذا التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وعلى أعضاء المنسقيات بوجه خاص وعلى جميع اكاديميينا إن يبدعوا في إثراء هذه الرؤية بما تنطوي عليه من وسائل وتقنيات.

وقد بين الوالي ان اي إمكانات ستتم الحاجة إليها بهذا الصدد فإن قيادة المجلس الانتقالي لن تقصر في ذلك بعون الله تعالى .

د.عبده يحيى الدباني رئيس منسقية كلية التربية عدن. منسقية كلية التربية عدن خاطب سائر الزملاء من المعيدين والمدرسين والأساتذة في الكلية وفي سائر الكليات الأخرى، بأن المقترح الذي تقدم به الدكتور الوالي كان مناسبا رغم الصعوبات والتعقيدات في الحياة العامة مثل انقطاع الكهرباء وضعف النت والأمية الالكترونية

النسبية في الوسط الأكاديمي والطلابي.

وأضاف الدباني : فإننا سننطلق بالعمل في هذا الجانب حتى لا ينقطع حماسنا للتدريس وأداء رسالتنا الاكاديمية فعملية التعليم لاتعرف إجازات لا رسمية ولا اجبارية لاسيما في هذا العصر عصر الانفجار العلمي في كل شيء،

ولفت الدباني : حتى يتمكن طلابنا من تلقي العلم من خلالكم مباشرة و من خلال كل هذا التواصل سيتم ضخ اي توجيهات او إرشادات وقائية إزاء هذا الوباء الخطير. وسوف تفرد مساحة في مواقع الكليات التي ستفتح لهذا الغرض التعليمي مخصصة للجانب الوطني السياسي التوعوي لشرح قضيتنا الجنوبية العادلة وبيان مستجداتها وتربص الأعداء بها، لأن هذه المسالة تأتي في صلب مهامنا الوطنية.



وأكد الدباني كلية التربية عدن كوادر متخصصة في التخطيط لهذه العملية التي اشار اليها لتسهيلها وتيسيرها من مثل الدكتور المقتدر خالد شعفل والدكتور الشاب احمد بالحارث وغيرهما وقال : ثقتنا فيهم كبيرة لتسهيل هذه العملية وفتح قنواتها وطرقها .