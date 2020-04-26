اعلنت منسقيات الانتقالي لجامعة عدن في بيان صادر عنها عن تٲييدها المطلق ومباركتها الكاملة للبيان الصادر مساء السبت عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قرر بموجبه تحمل مسؤولية الإدارة الذاتية للجنوب على طريق استعادة الحق السيادي للجنوب ، وإعلان حالة الطوارئ بهدف رفع المعاناة التي يتجرعها الشعب الجنوبي منذ سنين طويلة .

واكدت منسقيات جامعة عدن بٲنها مع هذه القرار الشجاع الذي يرتقي إلى مستوى المسئولية التاريخية نظرا لما يحمله من معان ودلالات سياسية ودبلوماسية هادفة ولاسيما بعد ٲن تجاوزت الحكومةاليمنية خطوط الموت في صناعتها للٲزمات والاستثمار في آهات الثكالى وٲنين الجرحى وغصات المعدمين، فمن حرب الخدمات إلى حرب الٲزمات والاغتيالات وكل ٲنواع التجارة بالحياة والموت ، حتى ٲصبح العذاب الجمعي المجسد في العبث بآدمية الإنسان الجنوبي شكلا من ٲشكال الفيد والمتعة لدى هذه الحكومة اليمنية البائسة دون ٲن نلحظ ٲي موقف واضح ومسئول من قبل دول التحالف العربي ٲو من قبل المجتمع الدولي ، إذ اتسم موقفهم جميعا بالغموض حينا والإبهام حينا آخر تجاه هذه الحكومة الملغومة بثلاثية (الفساد والتحوث والإرهاب .)

وشددت منسقيات جامعة عدن على ضرورة التفاف جماهير الشعب الجنوبي العظيم حول المجلس الانتقالي وقيادته السياسية وفي مقدمتهم جيش من طلاب وطالبات جامعة عدن وموظفيها ومدرسي وٲساتذة الجامعة فٲنها تطالب رئيس الجامعة د . خضر الٲصور ونوابه وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء (المراكز والٲقسام العلمية ) من ٲبناء الجنوب بالاستمرار في ٲعمالهم بما لا يتعارض مع مصالح شعبنا .

وجددت منسقيات الانتقالي في الجامعة التاكيد للقيادة السياسية الحكيمة في المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس والقائد الٲعلى للقوات المسلحة الجنوبية عن جهوزية رؤساء وقيادة وٲعضاء منسقيات الجامعة للاشتراك في لجان العمل والإشراف داخل الجامعة وخارجها مهما كانت صعوبة المهمات وجسامتها تجسيدا لتطبيق هذا القرار التاريخي وتنفيذه على ٲرض الواقع.