منسق في اللأمم المتحدة يشيد بقوات النخبة والمنطقة الثانية بحضرموت



عدن تايم / خاص.

أشاد المنسق العام للبرنامج الوطني لمكافحة الألغام، التابع للأمم المتحدة الخبير “غارت كوليت”؛ بالدور الكبير لشعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثانية، وذلك خلال حفل تدشين دورة تدريبية جديدة تنفذها شعبة الهندسة والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع حضرموت، صباح اليوم الأحد.

حيث قال “كوليت” أن شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثانية استطاعت أن تتمتع بمؤهلات كبيرة مكنتها من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب في مكافحة الارهاب، ودورها البطولي والشاق لتوفير منطقة آمنة لحماية المدنيين في حدود بحضرموت.

كما أشار إلى النجاحات السابقة التي حققتها شعبة الهندسة، والعدد الكبير للعبوات التي ابطلتها خلال الأعوام السابقة بعد تحرير مديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكد “كوليت” أن الدورة هي الأولى من نوعها، وستعمل على مساعدة الأفراد وتمكينهم لتنفيذ مهامهم بطرق أكثر أماناً، وبأساليب حديثة تضمن لهم حماية أرواحهم وأرواح المدنيين، عبر التعامل مع جميع أنواع الألغام، سواء تلك المصنعة محلياً، أو ما يتم استيراده للإستهلاك الحربي تحت أسس تحمي ارواحهم مع بقية المدنيين.

بدوره أكد رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، العميد ركن عويضان سالم عويضان؛ على أهمية مثل هذه الدورات النوعية، التي تسهم في تطوير المنظومة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.

مشيراً إلى مدى انعكاسها على المنتسبين، وتنفيذ مهامهم بطرق أكثر سلامة، تحميهم وتحمي المواطنين في أنحاء حضرموت.

كما أكد رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثانية العميد صالح هيثم المحضار أن الشعبة تستعد لتنفيذ الدورة التدريبية الأولى، انطلاقا من ١٩ يناير، وحتى ١ فبراير، بما يعمل على تعزيز ثقافة منتسبي شعبة الهندسة ضمن تخصصها، وانطلاقا للعام الجديد ٢٠٢٠م.

مضيفاً أن شعبة الهندسة لها سلسلة نجاحات، على الرغم من المخاطرة التي ترافق منتسبيها طيلة أداء خدمتهم ومهامهم الوطنية تجاه المدنيين.

كذلك أشاد العميد “المحضار” بالمشاركة الناجحة للشعبة بمعركة المسيني، وفي محافظة شبوة، وتقديم عشرات الشهداء، الذين وهبوا أرواحهم لخدمة الوطن .

وخلال تدشين الدورة تفقد منسق مكتب الأمم المتحدة معرض شعبة الهندسة والالغام لتقديم صورة أوضح عن جميع المتفجرات التي تمكنت الشعبة من تفكيكها وإبطالها.

حضر حفل التدشين كلاً من رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس شعبة التوجية المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد ركن صالح المعاري، وعدد من ضباط المنطقة العسكرية الثانية.