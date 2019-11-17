منشور يسخر من زواج جماعي لجرحى الحرب في تعز تدخل وزير الثقافة في دوامة جدال واسع

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الزواج الجماعي الذي اقيم في تعز لجرحى الحرب وأثار لغطا كبيراً بعد أن دخل وزير الثقافة مروان دماج في الموضوع.

وكان ناشط قام بانزال صورة لجرحى الحرب المصابين ووضع تعليقا ساخرا لكون جميع الجرحى يأخذون العكاز في الجهه اليمن من كل شخص فيما اعتبر أن الجرحى هم جرحى الاصلاح.

وأثار هذا المنشور جدلاً بين الناشطين حيث شنوا هجمة انتقادات واسعة حيث قال رياض الدبعي معلقاً:” صحفيين يمنيين يسخرون من ضحايا حرب مبتورين الأرجل بسبب الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثي.

وأضاف الدبعي:” اصبح العرس الجماعي لضحايا الألغام نكته لصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما علق الناشط هشام المسوري بقوله:” أحدهم يسخر من جرحى المقاومة بتعز في عرسهم الجماعي ويستجمع الطرافة في التهكم والسخرية من إصابتهم وإعاقتهم وكان أول اعجاب لمنشوره من مروان دماج وزير الثقافة”.

وانتقد الناشطون تواجد وزير الثقافة مروان دماج كأحد المعجبين بالمنشور وأن هذا مسيء لمنصبه باعتبارة وزيراً في الحكومة.

بالمقابل دافع الناشط محمد الطاهري عن نفسه وهو الذي كتب ساخرا من جرحى الحرب بقوله:” اخفيت المنشور من اجل اصدقاء محترمين ولغتهم محترمة رغم أنهم أساؤوا فهم المنشور”.

وأكد أنه لم يكتب عن الجرحى لاسيما جرحى الشرعية ولكن ما اسماه بالمسرحية لحزب الاصلاح.

ورغم هذا التبرير إلا أنه ما يزال يلاقي انتقادات واسعة ولا تليق السخرية بجرحى دافعوا عن مدينتهم من مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية.