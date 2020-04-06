صحيفة الأيام

منصور اليمني زوج “مريم” خاطفة الأطفال لديه ابن وابنة بالسعودية

6 أبريل، 2020
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كشفت معلومات جديدة بشأن قضية خاطفة الأطفال “مريم”، التي شغلت الرأي العام في السعودية، وذلك خلال التحقيقات التي تُجرى معها، والتي تشهد توسعات يوما تلو الآخر.

وقال حساب “الصقور” الذي يتابع القضية أولا بأول على موقع ”تويتر“ إن
”التحقيق أسفر عن وجود 3 أوكار خلفا للوكر الكبير، ووجد أكبر هذه الأوكار
الثلاثة في مزرعة بالإحساء”، مبينا أن منصور اليمني اتضح أن لديه ابنا
وابنة بالسعودية.

ونوّه الحساب إلى أن التحقيقات أثبتت تسجيل سابقة ضد خاطفة الدمام “مريم” قبل 14 عاما، وهي ممارسة الشعوذة مع أجنبية.

وكتب الحساب في تغريدته: ”التحقيق بقضية خاطفة الدمام يتوسع يوما بعد
يوم، ثلاثة أوكار خلفا للوكر الكبير، وأكبر الأوكار مزرعة بالإحساء، ومنصور
اليمني لديه ابن وابنة بالسعودية، وسجلت سابقة ضد خاطفة الدمام قبل 14
سنة (شعوذة مع أجنبية)!!“.

ودفعت قضية اتهام ”مريم“ باختطاف أطفال وعودة 3 منهم إلى ذويهم، بعائلات
مخطوفين إلى طلب تكثيف التحقيقات مجددا بشأن أبنائهم مع تصاعد آمالهم في
العثور عليهم، والقبض على مزيد من المتهمين في قضية ”مريم“ واكتشاف المزيد
من القصص.

إرم نيوز

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