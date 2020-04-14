منصور صالح : الانتقالي ينتصر بسقطرى والاخوان يستثمرون قضايا الارامل

4 مايو / خاص



علق نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح على محاولات مطابخ الاخوان بعد انكسارها بسقطرى في إيجاد بلابل ومساعي لزرع فوضى ومهاجمة الانتقالي.

وقال صالح في تغريدة على منصة تويتر “:” فيما كان الانتقالي يسجل نصراً مهيناً لمخططات الاخوان، وسادتهم في سقطرى”.

وأضاف ” لم تجد مطابخ هؤلاء من رد قاسي يعيد لها كرامتها سوى استثمار قضية “أرملتين” علهم ينجحون في الإساءة للانتقالي” .

وتابع قائلا ” كلما خاطبناهم ليكبروا أبوا إلاّ ان يضعوا أنفسهم في مكانهم الطبيعي “حضيض الخصومة.. خبتم وخاب مسعاكم”.