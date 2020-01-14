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منطمة اطباء بلا حدود تستنكر اغتيال مريض في مستشفى الثورة العام في تعز

15 يناير، 2020
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استنكرت منظمة أطباء بلا حدود، جريمة اغتيال مريض في مستشفى الثورة العام، في محافظة تعز، أيدي مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية.

وقالت المنظمة في بيان، إن الحادثة هي الثانية من نوعها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وأوضحت أن مسلحون اقتحموا غرفة طوارئ المستشفى وأطلقوا النار على المريض.

ولقي شخص يدعى محمد سعيد ناجي، مصرعه في المستشفى على إيدي مسلحين اقتحموا المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في عملية اغتيال شرف رزاز العوني أركان اللواء 170 دفاع جوي في منطقة الأربعين.

ويخضع مستشفى الثورة في تعز، لحماية صورية من مليشيا الإخوان الإرهابية، ما يسهل لها تصفية خصومها داخل جدرانه.

ونبهت منظمة اطباء بلا حدود، إلى وقوع عمليات اقتحام مسلحة لمستشفى الثورة على مدار الأثني عشر شهراً الماضية، وسط تجاهل دعوات المنظمة المتكررة لاحترام المساحات الإنسانية.

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