منظمة أحرار الدولية تدعو الى ايقاف الحرب وانشاء خلية لمواجهة كورونا

4 مايو / خاص



أعلنت منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية دعمها لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقف الحرب في اليمن، وإنشاء خلية لمواجهة أزمة وباء كورونا الذي ضرب العالم وأوقع آلاف الضحايا.

وكان غوتيريش قد دعا في أواخر مارس الماضي، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدها لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كوفيد-19.

وقالت منظمة أحرار في بلاغ صحفي ” معلن دعمنا لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى وقف الحرب في اليمن الذي جاء ضرورة ملحة في ظل تفشي وباء كوفيد 19 وما عبر عنه للمواجهة الدولية لفيروس كورونا”.

وأكدت المنظمة دعمها لإعلان وقف إطلاق النار وضرورة الاستجابة للدعوة، لمواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا الذي لا يأبه لأي أصل عرقي او جنسية او فصيل او دين”.

وقالت أحرار “إنه من المهم التعامل مع المستجدات الطارئة التحلي بروح من المسؤولية والإنسانية، وتوظيف الجهود الأممية لوقف العمليات العسكرية وبدء إجراء عملية سلام شاملة فعلية”.

وأكدت “على ان الأولوية في هذا الوقت الخطير بالذات ينبغي وضع آليات عمل لمواجهة الآثار المترتبة عن هذا الوباء وبالتالي ينبغي على الأطراف القيام بإنشاء غرفة عمليات مشتركة على مستوى البلاد لإدارة الأزمة والاتفاق على مصفوفة إجراءات لتخفيف آثار الوباء الصحية والاقتصادية بالتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني”.

