منظمة أنقذوا الأطفال : اليمن غير جاهز للتعامل مع انتشار كورونا ولا نعرف الحجم الحقيقي لتفشي المرض

أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” إن “اليمن غير مجهز للتعامل مع تفشي واسع النطاق” لفيروس كورونا، بعد تأكيد أول حالة مصابة بالفيروس في شمال اليمن في العاصمة صنعاء.

وفي بيان صادر عن المنظمة قال “كزافييه جوبيرت”، المدير القطري للمنظمة “هذا هو السيناريو الأسوأ الذي نخشاه، ينتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وقد وصل الآن إلى شمال اليمن، موطن بعض الأطفال والأسر الأكثر ضعفاً في هذه الكارثة الإنسانية”.

وأضاف “جوبيرت” “يجب أن يحدث وقف لإطلاق النار على الفور”، مشيراً إلى أن “الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت في إلقاء أسلحتها، لكن هذه دعوة تنبيه لا يمكنهم تجاهلها”.

وأضاف البيان الصادر من المنظمة إنه “بعد خمس سنوات من الحرب ومع نصف المرافق الصحية فقط في جميع أنحاء البلاد تعمل بكامل طاقتها، فإن اليمن ببساطة غير مجهز للتعامل مع تفشي واسع النطاق”.

وأردف “يجب أن يتوقف العنف حتى يتمكن الشعب اليمني والعاملين الصحيين ومنظمات الإغاثة من التركيز على إبطاء انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره ، ودعم الأسر المحتاجة بالطعام والمياه النظيفة”.

ولفت البيان إلى أنه “تم اختبار 200 شخص حتى الآن للتأكد من عدم وجود COVID-19″، مضيفاً “لكننا لا نعرف الحجم الحقيقي لتفشي المرض”.

وتابع “نحن بحاجة إلى التركيز على رفع مستوى الوعي والتأكد من أن الناس يعرفون التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تتبع التواصل وتدابير العزل”.

ودعت المنظمة إلى “السماح للموظفين الخبراء بالسفر إلى جميع أنحاء اليمن المتضررة لتقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لهذه التدخلات، إنها الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس”.

وأضاف البيان “يجب أن يتوقف العنف الآن، قبل أن يخرج تفشي المرض عن السيطرة “.