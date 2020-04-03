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منظمة ادرا تتفقد آلية تنفيذ مشروع المساعدات الطارئة في مخيم حصن شداد

3 أبريل، 2020
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منظمة ادرا تتفقد آلية تنفيذ مشروع المساعدات الطارئة في مخيم حصن شداد

قام فريق منظمة ادرا بمرافقة منسق الوحدة التنفيذية في مديرية زنجبار أ/علي القعيطي صباح يوم الخميس الموافق ٢ ابريل٢٠٢٠م بالنزول إلى مخيم حصن شداد لتفقد اعمال التحقق والمسح الميداني لنازحي حصن شداد الذي يندرج ضمن تنفيذ مشروع المساعدات الطارئه في لحج- أبين -الضالع للأمن الغذائي (إيلاف) .
وقد شارك في عملية النزول كل من الاستاذ/عارف عشال_عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي مديرية زنجبار والأستاذ/محمد عبدالعزيز الاغبري_مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي زنجبار والاخ/محمد جعيرة_مندوب الوحدة التنفيذية للنازحين زنجبار.
 
الدائرة الاعلامية للوحدة التنفيذية/زنجبار

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