منظمة ادرا تتفقد آلية تنفيذ مشروع المساعدات الطارئة في مخيم حصن شداد

قام فريق منظمة ادرا بمرافقة منسق الوحدة التنفيذية في مديرية زنجبار أ/علي القعيطي صباح يوم الخميس الموافق ٢ ابريل٢٠٢٠م بالنزول إلى مخيم حصن شداد لتفقد اعمال التحقق والمسح الميداني لنازحي حصن شداد الذي يندرج ضمن تنفيذ مشروع المساعدات الطارئه في لحج- أبين -الضالع للأمن الغذائي (إيلاف) .

وقد شارك في عملية النزول كل من الاستاذ/عارف عشال_عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي مديرية زنجبار والأستاذ/محمد عبدالعزيز الاغبري_مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي زنجبار والاخ/محمد جعيرة_مندوب الوحدة التنفيذية للنازحين زنجبار.



الدائرة الاعلامية للوحدة التنفيذية/زنجبار