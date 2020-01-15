منظمة ادرا تدشن توزيع الدفعة الثالثة من المعدات لمزارعي أحورً

قامت صباح اليوم الأربعاء منظمة ادرا بتدشين توزيع المعدات الزراعية للدفعة الثالثة من مزارعي مديرية أحور بمحافظة أبين.

وشمل توزيع المعدات من “مضخات” و”بيبات” و”شبكة ري” و”بمبات” من محلات طيبة للمعدات الزراعية للدفعة الاولى من المستفيدين وعددهم 76 مزارع وكذا الدفعة الثاني عددهم 32 مستفيد. والدفعة الثالثة 33 مستفيد باجمالي المستفيدين 141.

كمال بلغ عدد المستفيدين من منظمة ادرا ومشروع منار الدفعة الاولى والثاني 108 والدفعة الثالث 33 باجمالي المستفيدني في مديرية احور 141 مزارع من بعض القرى.

وقد كان في استقبال المزارعين في محلات طيبة المهندس غالب علي ثابت منسق ميداني وصابر السهل ضابط ميداني وضامن علي عبده ضابط ميداني. والمهندسة سوزان محمد يحيى ضابطة ميدانية واسرار العولقي ضابطة ميدانية والمهندسة أمل صالح قسم الحماية الدعم من usA. .ofDA.

ومن جانبهم قدم المزارعون الشكر والتقدير لمنظمة ادرا والعاملين فيها على هذا الدعم الذي تقدمه المنظمة وكذا الشكر للمهندس غالب علي ثابت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وألقى المهندس غالب علي ثابت كلمة مُرحباً فيها بابناء مديرية أحور علي تواجدهم واستلامهم الدعم من منظمة ادرا مشروع منار ومنوها لكافة المزارعين الذي تم استهدافهم بمعدات زراعية بأن عليهم تركيب وتشغيل كافة المعدات التي تم صرفها من قبل منظمة ادرا.

عبدالله الطحر