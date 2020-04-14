منظمة اغاثية تمنح حزام الصبيحة شهادة تقديرية

منحت منظمة ميدير العالمية رسالة شكر وتقدير لقيادة قوات الحزام الأمني بالصبيحة.

وتسلم صباح اليوم رئيس علاقات الحزام الأمني بالصبيحة وضاح المشولي:رسالة شكر وتقدير وذلك نظير لجهوده المبذولة في سبيل نجاح مشروع المنظمة الإغاثي

والمتمثل بالتنسيق الامني ويأتي.

وجاء تسلم الرسالة بعد دعوة وجهتها المنظمة يوم امس لمسؤل علاقات حزام الصبيحة.

المكتب الاعلامي للحزام الامني- الصبيحة