منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية تشارك في توزيع الاغاثة لسكان منطقة القطيع بعدن

بمشاركة فعالة من منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية وطاقمها المميز والراقي بقيادة الاستاذة سحاب محمد عبدالجبار رئيسة المنظمة وبالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية…دشنت ظهر اليوم عملية تسليم المواد الاغاثية والمستلزمات الضرورية في مديرية صيرة بعدن في منطقة القطيع بحي المرسابة للأسر والافراد المتضررين من كارثة السيول التي لحقت بالمواطنيين والممتلكات في عدن .

وشاركت مع جميع طاقمها الذي يبذل قصارى جهده في عملية توزيع الاغاثة العاجلة والطارئة والتي كان له الاثر الايجابي على سكان المنطقة الذين قدمو الشكر والتقدير لكافة المنظمات المحلية والدولية في سرعة الاستجابة لإغاثتهم وتخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي لحقت بهم.واكدت الاستاذة سحاب محمد عبدالجبار رئيسة منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية على أهمية العمل والتعاون والتنسيق مع بقية المنظمات والجمعيات والسلطة المحلية في عدن بقيادة الاخ أحمد سالم ربيع محافظ عدن والذي وعد بتقديم الدعم اللازم للمنظمة الى جانب رئيس السلطة المحلية في الامانة العامة لرئاسة الوزراء الاستاذ مقبل القطيبي والذي جدد دعمه لاعمال المنظمة في انشطتها المختلفة وتسهيل عملها الانساني الهام.

واشارت ان الجهود الآن تصب في عمليات النزول الميداني لبقية المديريات في عدن من قبل منظمتها التي شهدت أضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل ورفع كشوفات المستحقين من المواطنين وحجم الاضرار التي نجمت عن هذه الكارثة الإنسانية والتي ستستمر في قادم الأيام حتى تحقيق كافة الاهداف وجبر الضرر في جميع مديريات محافظة عدن دون إستناء.

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