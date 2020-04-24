عدن الغد

منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية تشارك في عمليات الاغاثة والانقاذ للمتضررين في مديرية صيرة بعدن

24 أبريل، 2020
0
منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية تشارك في عمليات الاغاثة والانقاذ للمتضررين في مديرية صيرة بعدن

شاركت منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية, امس الخميس في عمليات الاغاثة والانقاذ للمتضررين في مديرية صيرة بعدن.
ففي ظل الاوضاع الإنسانية الصعبة والكارثة المؤلمة التي حلت بمحافظة عدن من جراء السيول والامطار والتي تسببت بخسائر فادحة للمواطنين في مختلف مديريات محافظة عدن قامت منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية  بقيادة الاستاذة سحاب محمد عبدالجبار رئيسة المنظمة في النزول الميداني الى مديرية صيرة بعدن وبالتحديد في حي المرسابة في القطيع والبنك الاهلي وبعد ان نسقت معها السلطة المحلية في عدن.
 وخلال النزول وتفقد الاضرار الهائلة قدمت المنظمة كافة المساعدات الضرورية والمستلزمات الى المتضررين والمساعدة في أعمال الاغاثة والانقاذ المختلفة والتي كان لها الدور الفعال في التخفيف من حجم الاضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات .
وشارك طاقم المنظمة المميز بفعالية في جميع الاعمال الإنسانية والإغاثية وقدم الدعم والاسناد انطلاق من الدور الهام الذي تضطلع به كمنظمة تعني بالشؤون الإنسانية والإغاثية بقيادة الاستاذة سحاب محمد عبدالجبار رئيسة المنظمة والمديرة التنفيذية للمنظمة التي تحركت منذ الساعات الأولى للكارثة بهمة ونشاط للمشاركة في رفع هذه المعاناة الهائلة التي لحقت بالمواطنين في محافظة عدن.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاغاثة التعاون العربي بعدن تشارك صيرة عمليات في للإغاثة للمتضررين مديرية منظمة والانقاذ والتنمية

إقرا أيضا

Photo of الشيخ “بن حبريش” يهنئ قادة التحالف في حضرموت بقدوم شهر رمضان الفضيل

الشيخ “بن حبريش” يهنئ قادة التحالف في حضرموت بقدوم شهر رمضان الفضيل

24 أبريل، 2020
Photo of مدير عام التربية أبين يناقش مع مدير عام لودر المشاريع التربوية في لودر

مدير عام التربية أبين يناقش مع مدير عام لودر المشاريع التربوية في لودر

24 أبريل، 2020
Photo of مؤتمر حضرموت الجامع يحيى الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت

مؤتمر حضرموت الجامع يحيى الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت

24 أبريل، 2020
Photo of شركة المشولي السعودية “أبراج طيبة” تُكرم الشباب الخمسة الذي انقذوا مسن جرفته السيول بعدن

شركة المشولي السعودية “أبراج طيبة” تُكرم الشباب الخمسة الذي انقذوا مسن جرفته السيول بعدن

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق