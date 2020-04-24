منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية تشارك في عمليات الاغاثة والانقاذ للمتضررين في مديرية صيرة بعدن

شاركت منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية, امس الخميس في عمليات الاغاثة والانقاذ للمتضررين في مديرية صيرة بعدن.

ففي ظل الاوضاع الإنسانية الصعبة والكارثة المؤلمة التي حلت بمحافظة عدن من جراء السيول والامطار والتي تسببت بخسائر فادحة للمواطنين في مختلف مديريات محافظة عدن قامت منظمة التعاون العربي للإغاثة والتنمية بقيادة الاستاذة سحاب محمد عبدالجبار رئيسة المنظمة في النزول الميداني الى مديرية صيرة بعدن وبالتحديد في حي المرسابة في القطيع والبنك الاهلي وبعد ان نسقت معها السلطة المحلية في عدن.

وخلال النزول وتفقد الاضرار الهائلة قدمت المنظمة كافة المساعدات الضرورية والمستلزمات الى المتضررين والمساعدة في أعمال الاغاثة والانقاذ المختلفة والتي كان لها الدور الفعال في التخفيف من حجم الاضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات .

وشارك طاقم المنظمة المميز بفعالية في جميع الاعمال الإنسانية والإغاثية وقدم الدعم والاسناد انطلاق من الدور الهام الذي تضطلع به كمنظمة تعني بالشؤون الإنسانية والإغاثية بقيادة الاستاذة سحاب محمد عبدالجبار رئيسة المنظمة والمديرة التنفيذية للمنظمة التي تحركت منذ الساعات الأولى للكارثة بهمة ونشاط للمشاركة في رفع هذه المعاناة الهائلة التي لحقت بالمواطنين في محافظة عدن.

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