منظمة التكافل توزع دقيق منتهي الصلاحية بمديرية الازارق بالضالع

استهتار بحياة الناس دون مراعاه للإنسانيه وكعادتها يتكرر المشهد بالضالع لتوزيع دقيق لا يصلح للإستخدام دقيق منتهي الصلاحية تقدم منظمة التكافل ومقاولها بتوزيعه للأهالي المستفيدين من دعم المنظمات الدولية المانحه كمساعدات للأير المستهدفه بمحافظة الضالع .

أمس الخميس الموافق 9إبريل 2020 بمديرية الازارق مركزالقفله أقدمت منظمة التكافل على توزيع دقيق منتهي الصلاحيه فهذه المره هي ليست الأولى فتعد خامس مره يتكرر المشهد .. اي إستهتار بحياة الناس ..

بدون خجل وبدون وازع ظمير يتكرر المشهد وليس هناك من جهات تقوم بظبطها ..

بحت اصواتنا ونحن نناشد الجهات المختصه لإيقاف هذا الإستهتار الذي تقدم عليه هذه المنظمه ومقاولها ..

فحياة الناس ليست الى هذه الدرجه يتم الإستهتار بها من قبل هذه المنظمه وهناك من يتجاهل ذلك ليتكرر المشهد مرات عده …

فقبل اشهر اقدمت المنظمه على توزيع دقيق لا يصلح حتى للإستخدام الحيواني واليوم يتكرر المشهد وقامت المنظمه بتوزيع دقيق منتهي الصلاحيه فهل يعقل ان جهاتنا المختصه ستلتزم السكوت والصمت تجاه الممارسات اللا أخلاقيه التي تقدم عليها تلك المنظمه مستهتره بأرواح الناس وتقدم لهم دقيق انتهت صلاحيته .. يعلم الله اين كان مخزن ومكدس حتى انتهى ليتم توزيعه للأهالي بمديرية الازارق وباقي مديريات محافظة الضالع. .

لا يمكن السكوت عن تلك الممارسان ولا بد أن يكون للقضاء كلمة الفصل لمحاكمة هذه المنظمه ومقاولها ..

صوره مع التحيه الى :

لجنة الطوارئ بمحافظة الضالع

* محافظ المحافظه الضالع .

* رئيس المجلس الانتقالي الضالع

* وكلاء المحافظه

* مدير أمن المحافظه

* قائد الحزام الأمني بالضالع

* مدراء عموم المديريات