منظمة: الحوثيون يزجون مصابين بـ"كورونا" في سجون يتواجد فيها الصحفيين المختطفين

قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى إنها حصلت على معلومات تؤكد أن جماعة الحوثي زجت ببعض المصابين بحالات اختناق حاد في التنفس نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا كوفيد19 في السجون منها سجون يتواجد فيها الصحفيون المختطفون.

ودانت المنظمة هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المختطفين بشكل عام ومنهم الصحفيون الذي يقبعون في سجون الجماعة منذ سنوات بسبب عملهم الصحفي.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه الممارسات قد تودي بحياة الصحفيين والمختطفين بشكل عام وقد تتسبب في توسيع انتشار الوباء بشكل غير مسبوق.

وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وتدهور صحتهم وتدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المختطفين.

وأهابت المنظمة بالوسط الإعلامي ومراسلي الوسائل الإعلامية والوكالات الإخبارية الدولية للإفصاح عن الحقيقة المرة التي تحدث بصنعاء جراء التعتيم الممنهج وتعامل الحوثيين مع تفشي وباء كورونا بأساليب لا ينتهجها إلا المجرمون.