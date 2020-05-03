المشهد اليمني

منظمة الصحة العالمية تصدر تحذير هام بشأن انتشار كورونا في اليمن

3 مايو، 2020
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المشهد اليمني

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان شديد اللهجة، إن هناك احتمالية كبيرة بتأثير فيروس كورونا على نصف سكان اليمن.

وفي بيان لها قالت المنظمة ، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حاد في عدد العاملين.

ووضعت المنظمة سيناريوهات عدة في حالة تفشي الفيروس منها، احتمالية تأثير 16 مليون رجل وامرأة وطفل، بما يزيد عن 50% من السكان.

وأشارت إلى أن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا لا زالت غير كافية بشكل كبير.

وصرحت المنظمة عبر مكتبها في اليمن، إنها وشركاؤها يعملون على دعم الجهات الصحية والوطنية، في ظل الموارد المحدودة المتاحة.

وأكدت أنه يمكن مكافحة انتقال الفيروس إذا أطلع الناس مبكرًا على الفاشيات (أماكن الانتشار) وحذروا منها، مع تفعيل التدابير المناسبة لاختبار الحالات وتتبعها وعزلها ورعايتها.

وحتى الآن، أعلنت السلطات الرسمية عن 3 محافظات سجلت فيها حالات مؤكدة هي حضرموت وعدن وتعز، فيما ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى عشر شفيت منها واحدة وتوفيت اثنتان.

وسبق أن أطلق “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في مؤتمر صحفي، من انتشار سريع لـ “كورونا” في اليمن ما قد يؤدي إلى نتائج مميتة.

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