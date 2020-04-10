اليمن العربي

منظمة الصحة العالمية تعلق على أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن

10 أبريل، 2020
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علقت منظمة الصحة على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن اليوم الجمعة، 10/نيسان/2020.

وذكرت المنظمة، عبر حسابها على موقع تويتر: تتابع منظمة الصحة العالمية إعلان وزارة الصحة العامة عن أول حالة مؤكدة مخبرياً بفيروس مرض كورونا في #اليمن.

وقالت: الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً.

وأضافت: تعمل منظمة الصحة العالمية مع الوزارة لضمان اتخاذ المزيد من تدابير الاحتواء السريع.

وأعلن اليوم عن أول إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بساحل حضرموت.
 

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