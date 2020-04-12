منظمة الصحة العالمية تقدم دعما طبيا لمحافظة حضرموت



سيئون / جمعان دويل

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لوباء فيروس كورونا اليوم 6 سيارات اسعاف ذات الدفع الرباعي ومستلزمات واجهزة طبية نوعية منها 8 اجهزة تنفس صناعي وادوية ومعقمات وادوات الحماية بدعم وتمويل من وزارة الصحة العامة والسكان و منظمة الصحة العالمية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري.

وفي مراسيم الاستلام اوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري بأنه امتدادا للعطاء الطبي الخاص لمجابه وباء فيروس كورونا في حضرموت الوادي والصحراء تم الاستلام في هذا اليوم عدد 6 سيارات اسعاف رباعية الدفع بكامل تجهيزاتها واجهزة ومستلزمات طبية واثاث وغيرها تبلغ قيمتها اكثر من مليون دولار التي ستتوزع على مستشفيات ومراكز العزل الاحترازي والعلاجي بوادي وصحراء حضرموت التي وصلت من منظمة الصحة العالمية بتوجيهات من معالي وزير الصحة الاستاذ الدكتور / ناصر محسن باعوم وبمتابعة حثيثة من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور / هاني خالد العمودي .

واكد الكثيري بان تلك السيات والاجهزة والمعدات التي تم استلامها اليوم ستساعد مستشفى الحياة بالقطن للعزل العلاجي والمراكز الاحترازية العلاجية والوقائية التي تم انشائها بوادي وصحراء لمجابهة اي خطر او اي حالة اشتباه بهذا الوباء ان شاء الله , مؤكدا بأن تلك المنحة ليس هي الاولى بل ننتظر في وادي حضرموت الدفعة الثانية من شركة بترومسيلة ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية وعدد من الجهات المانحة .

ودعاء الوكيل الكثيري في تصريحه لوسائل الاعلام كافة الجهات الغير رسمية من اصحاب الايادي البيضاء والتجار والمؤسسات والشركات بتقديم يد العون والمساعدة في هذه الظروف الصعبة والحرجة وهي حملة خير وانسانية ينبغي الجميع المشاركة والمساعدة فيها الان وقت مجابهة وحماية اهلنا ومجتمعنا في عموم مديريات الوادي والصحراء من هذا الوباء سائلا العلي القدير ان يجنب حضرموت واليمن بشكل عام خطر هذا الوباء وتمر الازمة والجميع في صحة وعافية .

إلا ذلك عبر مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور / هاني خالد العمودي عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور / ناصر محسن باعوم ولمنظمة الصحة العالمية على تجاوبها السريع في التجهيزات الاحترازية التي ننتظر المزيد منها سيما في الظرف الراهن لتوحيد الجهود ومساندتهم ودعمهم لتلك اجراءات الاحترازية والوقاية التي بدأت بها السلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة منذ مطلع شهر يناير الماضي لمجابهة هذا الوباء بالإمكانيات المتاحة وبمشاركة المجتمع .

واكد العمودي بأن ولله الحمد كل الاجراءات الاحترازية والوقائية تسير وفقا وما خطط لها من انشاء مراكز عزل احترازية وان شاء الله سيفتتح خلال هذه الايام مستشفى الحياة بالقطن للعزل العلاجي بعد ان استكملت فيه كافة التجهيزات المطلوبة , مؤكدا بانه تباعا ستصل بقية التجهيزات والمعدات لمراكز العزل العلاجي والوقائي من الجهات المانحة .

وقدم العمودي شكره لمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية ووكيل المحافظة الاستاذ عصام الكثيري على حرصهما ومتابعتهما للإجراءات المتخذة وتذليل كافة المعوقات والصعوبات والشكر موصول لوكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور / علي الوليدي على اهتمامه المتواصل في المتابعة لتلك الاجراءات وتذليل الصعوبات .

حضر التسليم مدراء عموم مديريتي سيئون والقطن / محمد عوض العامري و / عبداللطيف النقيب وقائد المنطقة العسكرية الاولى قائد لواء 37 مدرع اللواء الركن / صالح محمد طيمس ومدير الامن والشرطة بالوادي والصحراء العميد الركن / مبارك العوبثاني ومنسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بالوادي والصحراء الدكتور / غازي باشامخة ومدير مستشفى الحياة بالقطن الدكتور / صالح باعويضين ونائب رئيس لجنة التبرعات بالوادي رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ / عارف الزبيدي .

