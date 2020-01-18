منظمة الصحة العالمية تُقيّم احتياجات مستشفى الجمهورية بعدن

استقبل رئيس هيئة مستشفى الجمهورية عدن وفد منظمة الصحة العالمية، الذي يزور المستشفى لتقييم الاحتياجات الضرورية والدعم اللازم؛ بهدف تطوير ورفع مستوى القدرة التشغيلية، وخدمة المرضي المترددين إليها من عدن والمحافظات المجاورة.

وناقش اللقاء أوجه الدعم والتعاون القائم بين المستشفى والمنظمة، وأستعرض مجمل الأوضاع والأنشطة، ومتطلبات المستشفى الملحة لتأهيل الكادر وتوفير التجهيزات الضرورية لتقديم رعاية طبية مناسبة للمواطنين.

وأشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء رئيس هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بتدخلات ودور منظمة الصحية العالمية في دعم المستشفى، مشيراً إلى الدور الذي لعبته المشاريع المنفذة، لتقديم خدمات متميزة لعدن والمحافظات المجاورة.. مطالباً القائمين على المنظمة بمزيد من الدعم للرقي بالخدمات الطبية نحو الأفضل.



كما تفقد وفد منظمة الصحة العالمية أقسام المستشفى وطافوا في أرجاءها لتلمس الاحتياجات وتقييمها لرفعها وتوفير الاحتياجات.



بدوره أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى بالإمكانيات المتاحة لديه، وثمن تعاون القائمين على المستشفى وتسهيل أعمال الفريق العامل بمكتب المنظمة لتنفيذ أنشطته الإنسانية والإستفادة منها لأكبر قدر ممكن.



رافق الوفد من المنظمة كلا عبدالناصر ناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة العامة والسكان، ايمان سيف محرم مدير عام الشؤون القانونية وزارة الصحة العامة والسكان، سعيد أحمد دين مدير عام الشؤون التمريضية بالمستشفى، عبدالحكيم عبدربه مدير عام مكتب مدير المستشفى، د. احمد الفيضي مدير عام إدارة العمليات، د. جمال حاتي مدير عام إدارة الأشعة التشخيصية، أحمد حسين مدير عام إدارة المختبرات، مبارك خميس رئيس قسم العمليات للشئون الفنية.