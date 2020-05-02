عدن تايم

منظمة الصحة العالمية: 7 حالات مؤكدة فقط باليمن بكورونا

2 مايو، 2020
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اكدت منظمة الصحة العالمية ان اليمن سجل 7 حالات مؤكدة فقط حتى الان بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر قبل قليل ورصدتها عدن تايم ان اليمن سجلت 7 حالات مؤكدة فقط حتى الان ولم يتم الابلاغ عن حالات جديدة.

وجاء في تغريدتها: “‏حتى الآن، هناك سبع حالات إصابة مؤكدة بمرض ‎#كوفيد_19 في جنوب ‎#اليمن، منها حالتا وفاة، وفقاً لتصريحات السلطات الوطنية. ولم يتم إبلاغ المنظمة رسمياً بأي حالات أخرى، ولكن نتوقع أن الفيروس ينتشر بنشاط على مستوى البلد”.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ باليمن اعلنت قبل نحو ساعة ان هناك 3 حالات جديدة سجلت اليوم في عدن وتعز ليرتفع عدد الحالات الى 10 حالات باليمن.

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