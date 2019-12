منظمة الصحة العالمية (WHO) ترفد مستشفى عزان – شبوة بأدوية أساسية ونوعية

رفدت منظمة الصحة العالمية (WHO) مستشفى عزان العام بمحافظة شبوة مساء يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019م بأدوية أساسية ونوعية .

وتأتي هذه المساعدة في إطار دعم وتأهيل القطاع الصحي .

حضر الاستلام مدير مستشفى عزان العام الأستاذ عاصم محمد عتش ، والمدير الفني الأستاذ رايد خيران ، وعدد من الموظفين .

بدوره مدير مستشفى عزان ثمن كل الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية (WHO) لتأهيل الجانب الصحي في محافظة شبوة ، ومساعدة الناس و التخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ،موضحا ان هذه الأدوية وصلت في الوقت المناسب للإحتياج المتزايد لتسهم في تحسين الخدمات الطبية والعلاجية .

وشكر الأستاذ عاصم عتش منظمة الصحة العالمية (WHO) لما تقدمه من دعم لتحسين الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى .

*من مريم بارحمة