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منظمة الصحة العالمية (WHO) ترفد مستشفى عزان – شبوة بأدوية أساسية ونوعية

10 ديسمبر، 2019
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منظمة الصحة العالمية (WHO) ترفد مستشفى عزان - شبوة بأدوية أساسية ونوعية

رفدت منظمة الصحة العالمية (WHO) مستشفى عزان العام بمحافظة شبوة  مساء يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019م بأدوية أساسية ونوعية .
وتأتي هذه المساعدة في إطار دعم وتأهيل القطاع الصحي .
حضر الاستلام مدير مستشفى عزان العام الأستاذ عاصم محمد عتش ، والمدير الفني الأستاذ رايد خيران ، وعدد من الموظفين .
بدوره مدير مستشفى عزان ثمن كل الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية (WHO) لتأهيل الجانب الصحي في محافظة شبوة ، ومساعدة الناس و التخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ،موضحا ان هذه الأدوية وصلت في الوقت المناسب للإحتياج المتزايد لتسهم في تحسين الخدمات الطبية والعلاجية .
وشكر الأستاذ عاصم عتش منظمة الصحة العالمية (WHO) لما تقدمه من دعم لتحسين الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى .
*من مريم بارحمة

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