عدن الغد

منظمة العمل ضد الجوع الفرنسية تدشن حملة النظافة في منطقة المخزن بمديرية جعار

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 6 دقائق
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منظمة العمل ضد الجوع الفرنسية تدشن حملة النظافة في منطقة المخزن بمديرية جعار

دشنت منظمة العمل ضد الجوع الفرنسية وبالتنسبق مع صندوق التمويل الإنساني في اليمن حملة نظافة واسعة في منطقة المخزن بمديرية جعار محافظة أبين وسط تفاعل مجتمع كبير
وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات واكوام القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المنطقة التي أدت إلى إنتشار الكثير من الحشرات والبعوض المسببة للأمراض
وانطلقت الحملة وسط تفاعل مجتمعي كبير من المواطنين في المنطقة بهذه المبادرة التي جاءت لرفع المخلفات واكوام القمامة من جميع الشوارع والأحياء السكنية والأماكن الحيوية
يذكر أن منظمة العمل ضد الجوع قد نقذت العديد من المشاريع الإنسانية والخدمية بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة

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الجوع العمل الفرنسية المخزن النظافة بمديرية تدشن جعار حملة ضد في منطقة منظمة
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