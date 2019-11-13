منظمة بريطانية تنتقد الإبادة الجماعية للكلاب الضالة في اليمن وتدعو لتوفير ملاجئ لها

دعت منظمة بريطانية إلى وقف ما وصفتها بالحملات اللإنسانية التي تنفذ في مكافحة الكلاب الضالة في اليمن مقترحة بناء ملاجئ لتلك الكلاب، مبدية استعدادها في تقديم المشورة في هذا الجانب.

وأطلقت منظمة كراودفوندر البريطانية التي تهتم بمعالجات التحديات المجتمعية وحشد التمويل للأفكار التجارية والمجموعات المجتمعية والأندية الرياضية نداء تحذيريا لوقف حملات الإبادة الجماعية والعشوائية والغير إنسانية ضد الكلاب الطائشة والسائبة في اليمن.

وقالت في تقرير نشرته على موقعه الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست- إنها مستعدة لإرسال فريق متخصص من وحدة حماية البيئة في المنظمة لتقديم المشورة والخطط الإجرائية للمناطق المستهدفة لتنفيذ حملات ضد الكلاب الضالة بطريقة أكثر إنسانية للحد من زيادة تلك الكلاب وضمان سلامة البيئة والمجتمع.

واستندت المنظمة في تقريرها على حملات نفذتها منظمة سند المحلية في محافظتي إب وعدن للتنديد بظاهرة قتل الكلاب الضالة في المحافظتين، داعية السلطات المعنية إلى الالتزام بطرق بديلة أكثر إنسانية من شأنها الحد من انتشار الكلاب الضالة.

وأكدت المنظمة في تقريرها عزمها على التنسيق مع شركائها الدوليين ومنظمات دولية أخرى لتوفير المساعدة والدعم الفني اللازمين لضمان سلامة الكلاب وتقليل المخاطر الكارثية الناجمة عن تنفيذ هذه الطرق العشوائية.

ودعت السلطات المحلية في المناطق والمدن التي تكافح الكلاب بتلك الطريقة من الإبادة بتفادي المخاطر البيئية والصحية التي قد تنشأ عن هذه الحملات بسبب المخاطر الصحية الشديدة على البشر والبيئة، إضافة لكون تلك الطريقة تعتبر ضد قانون رعاية الحيوانات في العالم، وفق المنظمة.

ونشرت المنظمة صورا تظهر حملة لمكافحة الكلاب الضالة في اليمن نعيد نشرها هنا: