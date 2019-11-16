المشهد اليمني

منظمة بريطانية: مخاطر كبيرة تتهدد النظام البيئي في سقطرى

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 9 دقائق
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المشهد اليمني

قال تقرير لمنطمة «Bird Life International» البريطانية إن “الملاذ الآمن الذي وفرته جزيرة أرخبيل سقطرى للحياة البرية لآلاف السنين أصبح الآن تحت التهديدات، التي قد تؤدي إلى تعطيل النظم الإيكولوجية الفريدة في سقطرى، وموقعها ضمن التراث العالمي لليونسكو”.

وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن حماة البيئة أثارهم مؤخراً مخاوف من وجود سلسلة من الضغوط الجديدة التي تهدد “القيمة العالمية البارزة” للأرخبيل.

ووفقا للتقرير فإن التهديدات تشمل، الزيادة في التطورات غير الخاضعة للرقابة، وزيادة استخدام المبيدات الحشرية، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وعدم كفاية لوائح الأمن الحيوي التي تهدد بإدخال الأنواع الغريبة المجتاحة.

وأشارت إلى أن سقطرى تأثرت بسبب الأضرار الناجمة عن الأعاصير كما تعاني من الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

وأكدت أنه يجب على المنظمات الوطنية والدولية أن تتحد لمساعدة صانعي القرار في مجتمع سقطرى والمجتمع في جعل حماية تلك البيئة أولوية قصوى.

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المشهد اليمني

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