منظمة دولية تجري مسوحات لإغاثة النازحين غربي لحج



لحج /صلاح بن غالب

استقبل عبدالرقيب البكيري مدير عام مديرية طورالباحه م/لحج اليوم الاثنين فريق من منظمة ادرا ADRA المكون من محمد المسيحي ونبيلة فاروق الشعبي .

وخلال جولة ميدانية قام بها الفريق لمخيمات النزوح

أوضح محمد المسيحي مسؤول الميداني بالمنظمة أن المنظمة ستجري مسوحات شاملة لمخيمات النازحين بالمديرية بهدف تقديم سلل غذائية لمدة نصف عام للتخفيف من معاناة النازحين.

من جانبه أشاد مدير عام المديرية بهذه اللفتة الانسانية الكريمة لمنظمة ادرا .

مجدداً : ترحيب السلطة المحلية بالمديرية لعمل كافة التسهيلات لتنفيذ أنشطة المنظمات لما يخدم المصلحه العامه في شتى المجالات.

حضر اللقاء عبدالباسط المصفري مستشار السلطة المحلية بالمديرية وأنور علوان رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية