: منظمة دولية تدرج مشروعي بناء مصدات حماية لمدرستين بطورالباحه .

أدرجت منظمة كير العالمية careمشروعي بناء مصدات حماية لمدرستي قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف بمنطقة شعب بمديرية طورالباحه بلحج وفي إجتماع للجنة المجتمعية بوادي شعب حضوره مدير عام المديرية عبدالرقيب البكيري وضابط المشروع محمد حقيف من منظمة كير لتدارس مشاركة أبناء شعب في تنفيذ بناء مصدات وحماية لمدرستي قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف بالاضافة لأستكمال فصلين لمدرسة فيصل في برنامج النقد مقابل العمل الممول من قبل منظمة كير العالمية care لمدة 6أشهر وذلك بعد دراسة ومسوحات نفذتها المنظمة منتصف نوفمبر الجاري .

وخلال اللقاء أشاد البكيري بإنجازات منظمة كير بالمديرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر منظومةالطاقة الشمسية المقدمة لمشروع مياه وادي شعب من قبل منظمة كير والذي يعد من أهم المشاريع المنفذه بالمديرية على الاطلاق .حسب قوله

داعياً اللجنة المجتمعية وأبناء شعب للتعاون الجاد مع الاخوة بالمنظمة لما فيه المصلحة العامه.

حضر الاجتماع محبوب الشعبي مدير مكتب التخطيط بالمديرية.