عدن تايم

منظمة دولية تدرج مشروعي بناء مصدات حماية لمدرستين في طورالباحه بلحج

عدن تايم عدن تايم منذ 28 دقيقة
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لحج / صلاح بن غالب

حضر الاستاذ عبدالرقيب البكيري مديرعام مديرية طورالباحه م/لحج اليوم اجتماع للجنة المجتمعية بوادي شعب .
هدف اللقاء لتدارس مشاركة أبناء شعب في تنفيذ بناء مصدات وحماية لمدرستي قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف في برنامج النقد مقابل العمل الممول من قبل منظمة كير العالمية care لمدة 6أشهر .
وقد اعتمدت المنظمة تمويل وتنفيذ المشروعين بالإضافة لإستكمال فصلين دراسيين لمدرسة فيصل وذلك بعد دراسة ومسوحات نفذتها المنظمة منتصف نوفمبر الجاري .
وأشاد البكيري خلال اللقاء بإنجازات منظمة كير بالمديرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر منظومةالطاقة الشمسية المقدمة لمشروع مياه وادي شعب من قبل منظمة كير والذي يعد من أهم المشاريع المنفذه بالمديرية على الاطلاق .حسب قوله
داعياً اللجنة المجتمعية وأبناء شعب للتعاون الجاد مع الاخوة بالمنظمة لما فيه المصلحة العامه.
حضر الاجتماع المهندس محمد حقيف ضابط ميداني من منظمة كير و محبوب الشعبي مدير مكتب التخطيط بالمديرية.

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بلحج بناء تدرج حماية دولية طورالباحه في لمدرستين مشروعي مصدات منظمة
عدن تايم

عدن تايم

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