منظمة دولية تعتزم تنفيذ مشاريع خدمية للبنية التحتية في دارسعد بعدن

ناقش اجتماع عقد في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن برئاسه القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي – بدر معاون ، تدخلات منظمة مجتمعات عالمية في المحافظة .

وأستعرض الإجتماع ، الذي ضم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتورة إنتصار سعيد مرشد ، ومدير منظمة مجتمعات عالمية جريك أولسن ، طبيعة التدخلات التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مديرية دار سعد ، بعدد من المجالات الخدمية للبنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي ، ضمن المشروع المسمى ” مجتمعات يمنية معاً أقوى ” الممول من وكالة التنمية الأمريكية .

وأشاد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، بما تقدمه المنظمة من دعم وتحسين للبنية التحتية خاصة في المناطق النائية بالمحافظة ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة .

وخلال الإجتماع ، أكد القائم بأعمال محافظ عدن ، أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة هو الواجهة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات والجهات المانحة ، مهيباً كافة المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع مكتب التخطيط لضمان سلامة تنفيذ وإنجاز البرامج والأنشطة المعتمدة .

حضر الاجتماع ، مدير ادارة الموازنة الإستثمارية والمتابعة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة شوقي ناصر فضل ، ومديرا البرنامج والأمن والسلامة والإتصال بمنظمة مجتمعات عالمية الدكتورة رانيا الحاج ، وخيري المحلوي ، ومساعد مدير الأمن بالمنظمة عبدالله الهيثمي .