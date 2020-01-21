عدن تايم

منظمة دولية تعتزم تنفيذ مشاريع خدمية للبنية التحتية في دارسعد بعدن

22 يناير، 2020
0

ناقش اجتماع عقد في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن برئاسه القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي – بدر معاون ، تدخلات منظمة مجتمعات عالمية في المحافظة .

وأستعرض الإجتماع ، الذي ضم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتورة إنتصار سعيد مرشد ، ومدير منظمة مجتمعات عالمية جريك أولسن ، طبيعة التدخلات التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مديرية دار سعد ، بعدد من المجالات الخدمية للبنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي ، ضمن المشروع المسمى ” مجتمعات يمنية معاً أقوى ” الممول من وكالة التنمية الأمريكية .

وأشاد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، بما تقدمه المنظمة من دعم وتحسين للبنية التحتية خاصة في المناطق النائية بالمحافظة ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة .

وخلال الإجتماع ، أكد القائم بأعمال محافظ عدن ، أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة هو الواجهة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات والجهات المانحة ، مهيباً كافة المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع مكتب التخطيط لضمان سلامة تنفيذ وإنجاز البرامج والأنشطة المعتمدة .

حضر الاجتماع ، مدير ادارة الموازنة الإستثمارية والمتابعة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة شوقي ناصر فضل ، ومديرا البرنامج والأمن والسلامة والإتصال بمنظمة مجتمعات عالمية الدكتورة رانيا الحاج ، وخيري المحلوي ، ومساعد مدير الأمن بالمنظمة عبدالله الهيثمي .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التحتية بعدن تعتزم تنفيذ خدمية دارسعد دولية في للبنية مشاريع منظمة

إقرا أيضا

Photo of ناطق عسكري يحدد طبيعة تفجير جامع النصر بمأرب

ناطق عسكري يحدد طبيعة تفجير جامع النصر بمأرب

22 يناير، 2020
Photo of اطلاق حملة زمنية لرفع النفايات من شوارع ردفان

اطلاق حملة زمنية لرفع النفايات من شوارع ردفان

22 يناير، 2020
Photo of وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف بعدن

وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف بعدن

22 يناير، 2020
Photo of تقرير خاص-" المكرفس" ينتشر في عدن وسط انكار الصحة

تقرير خاص-" المكرفس" ينتشر في عدن وسط انكار الصحة

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق