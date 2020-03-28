منظمة دولية تعتزم فصل 94 موظفاً يمنياً

@ صنعاء، نيوزيمن:

السياسية

2020-03-27 23:20:15

كشفت مصادر رسمية في صنعاء، اعتزام منظمة دولية فصل عدد 94 موظفا يمنيا من موظفيها، بصورة وصفت بـ(غير قانونية، ودون مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها اليمن).

وطالبت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في حكومة د. عبدالعزيز بن حبتور، التي تديرها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- طالبت منظمة رعاية الاطفال الدولية، مكتب اليمن، بإيقاف العمل بإشعارات الفصل الصادرة ضد الموظفين والعمال، وفقا للقانون.

وفي وثيقة رسمية برقم 120/ 167 صادرة بتاريخ 24مارس/ اذار الجاري، دعت الوزارة، مدير منظمة رعاية الاطفال الدولية – اليمن، للحضور يوم السبت 28 مارس / آذار الجاري، إلى مقر الوزارة، قطاع علاقات العمل، لمناقشة الموضوع وحل الخلاف، وفقا للقانون.