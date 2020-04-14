منظمة "رايتس رادار" ترفض أحكام الإعدام الحوثية بحق 4 صحافيين

قال منظمة “رايتس رادار” إن استخدام الحوثيين للصحافيين المختطفين في المناورة والابتزاز السياسي، واحد من أسوأ صور القمع لحرية الرأي والتعبير.

وعبرت عن رفضها التام لقرار القتل خارج القانون الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين ضد الصحفيين المختطفين.

وأكدت أن حكم اعدام الصحفيين صادر عن محكمة غير ذات اختصاص ولا ولاية قانونية نظراً لكون المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدر الحوثيون القرار باسمها كانت السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى قد قررت نقلها إلى محافظة مأرب عام 2018