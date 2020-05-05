عدن الغد

منظمة سما للتنمية والإرشاد تناشد منظمة الصحة العالمية والتحالف العربي لإغاثة عدن

5 مايو، 2020
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منظمة سما للتنمية والإرشاد تناشد منظمة الصحة العالمية والتحالف العربي لإغاثة عدن

ناشدت منظمة سما للتنمية والإرشاد منظمة الصحة العالمية والتحالف العربي للقيام بدورهم في إدارة الأزمة في العاصمة المؤقتة عدن حيث بدأت تتفاقم الأوضاع الصحية بسبب الأوبئة المنتشرة والتي زادت من عددالوفيات في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.
وايضاً طالبت بدعم المنشآت الصحية العامة والخاصة بالأجهزة الطبية وسائل الحماية والوقاية للطواقم الطبية التي تساعدهم في أداء مهامهم الإنسانية، وبشكل مستعجل اكدت في مناشدتها “ان وضع عدن كارثي ويتطلب تظافر جهود الجميع لاغاثتها.
واضافت أن عدن التي تعتبر كتلة سكانية كبيرة إلى جانب الوضع الناتج عن الحرب والصراعات السياسية وحالة الفقر وسوء الخدمات والأمطار الغزيرة التي حلت بها في ظل غياب الدولة ” تتعرض لعدد من الأوبئة القاتله إلى جانب تفشي جائحة كورونا (covid19) والتي أظهرتها بعض الحالات التي لم تكن اعراضها مشابهه كورونا ، وهذا الوضع قد يشكل كارثة إنسانية هي الأولى مالم تتدخل الجهات ذات العلاقة وبشكل مسؤول بصورة عاجلة.
*من رامي الردفاني

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