منظمة صدى تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم





طالبت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم، داعية اياها لتكون قدوة في الامتثال عن كل ما يصدر عن القضاء.



وقالت المنظمة بيان تلقى مأرب برس نسخة منه انها تلقت بلاغا ً من مؤسسة الشموع للصحافة والنشر، يفيد بتعنت الحكومة الشرعية في تنفيذ أحكام القضاء الصادرة من محكمة صيرة الخاصة بتعويض المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم.



وعبرت المنظمة عن تضامننا الكامل مع مؤسسة الشموع وصحيفة اخبار اليوم، معربة عن أسفنا من تعنت الحكومة بهذا الخصوص ومماطلتها.

وتطالب منظمة صدى الحكومة الشرعية بسرعة تنفيذ أحكام القضاء وأن تكون قدوة في الامتثال عن كل ما يصدر عن القضاء.