منظمة كير العالمية تنفذ دورة تدريبية للكلور ومحاليل فحص وتعقيم المياه بمديرية سرار.

بتمويل من الصندوق اليمني الإنساني – نفذت منظمة كير العالمية بالشراكة مع مؤسسة شباب أبين في مديرية سرار يافع محافظة أبين صباح اليوم الأربعاء دورة تدريبية ل30 متطوع ومتطوعة عن كيفية استخدام الكلور ومحاليل تعقيم المياه في فحص الكلور للمناطق المستهدفة بالطرق السليمة.

حيث تمت الدورة التدريبية للمتطوعين والمتطوعات في ثانوية سرار تحت إشراف المدرب الدكتور عبدالله البيشي الذي شرح لجميع المتطوعين تفاصيل استخدام قياس الكلور بجهاز فحص الكلور وكيفية استخدامة بعد وضع حبة 330مل من الكلور في كل دبة سعة 20 لتر.

وبعد انتهاء الدورة تحدث المهندس وائل محمد ناصر عن المشاريع الذي قدمتها المنظمة للمناطق المستهدفة بالمشروع وهي المقدح والمجزع وال كرم وتحدث عن التعاون والتنسيق المشترك بين المنظمة والأهالي في هذه القرى الذي من الواجب عليهم التعاون مع المنظمة وتذليل الصعاب حتى يتم إنجاز هذه المشاريع خاتماََ حديثة عن الإشكاليات الذي تم مواجهتها في بعض المشاريع ودعا الجميع للتكاتف والعمل حتى تتدخل المنظمات أكثر وأكثر الذي تقوم بأعمال المشاريع والذي من شأنها تخفف من معاناة المواطنين.

من جانبه تحدث المهندس علي شوقي المسؤول الميداني الذي قام بالشرح التفصيلي للمتطوعين والمتطوعات في المشروع حول تعبئة استمارات أعمال الكلور والفحص وكيفية الإدخال وترتيب الكشوفات.

ومن جانب اخر تحدث الأستاذ علي الحاشره المسؤول المباشر في مؤسسة شباب أبين عن الدور الإيجابي للمتطوعين والاهتمام البالغ في كل ألاعمال شاكراََ جميع المتطوعين تفاعلهم الإيجابي في هذه الدورة وفي الدورات السابقة الخاصة بالمشروع خاتماََ حديثة بالف تحية لجميع المتطوعين والمتطوعات عن كل مايقوموا به من أعمال طيبة وجبارة في مشروع الإصحاح البيئي والمياه مديرية سرار.



*من راشد النسري