منظمة cssw تدشن حملة توعية في زنجبار للوقاية من فيروس كورونا

برعاية مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة ابين، دشن مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف ومعه غسان فرج شيخ الامين العام للمجلس المحلي زنجبار وعبدالقادر باجميل مدير مكتب الصحة والسكان مديرية زنجبار صباح اليوم في مدينة زنجبار، حملة التوعية الصحية للوقاية من فيروس كرونا والذي تنفذها منظمة cssw تحت تنسيق وأشراف الاستاذ صالح محمد حيدره مزمع منسق مشروع حزمة الخدمات بمنظمة cssw بالمديرية. من خلال عمل المصقات التوعوية والارشادية في عددا من شوارع واحياء زنجبار. .

وقال مزمع: لقد قمنا اليوم بتدشين حملة التوعية الصحية الارشادية للوقاية من كرونا،والتي انطلقت من مستشفى زنجبار واستهدفت الاماكن العامة المكتظة بالسكان في السوق ، واحياء سواحل. عمودية، وباشحارة، وحي والطميسي و22مايو، وذلك من خلال الاعلانات والبرشورات ومكبرات الصوت والملصقات التوعوية للوقاية من فايروس كرونا.

واضاف مزمع ان الملصقات هي دليل التوعية من الفيروس وتحوي نصايح وطرق ارشادية، عن كيفية التعامل مع الاخرين، وتجنب التواصل المباشر مع المصابين باي مرض، وكيفية غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس العينين والانف والفم الا بعد تنظيف اليدين، وكذلك تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وخصوصا الجمال.

من جهة اخرى اشادت قيادة السلطة المحلية زنجبار بهذه الحملة التوعوية التي تنفذها منظمة cssw شاكرين لمنسق المشروع مزمع على تفاعله هذا والذي يدل على ان همنا واحد في العمل المشترك للوقاية من فيروس الكورونا القاتل.

*من محمد عبيد