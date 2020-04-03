المشهد العربي

منع طاقم رعاية حالة الاشتباه بكورونا في صنعاء من الخروج

4 أبريل، 2020
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قررت وزارة الصحة في حكومة الحوثي، غير المعترف بها، إجراء تحاليل إضافية للسيدة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في صنعاء، غدا السبت.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ”المشهد العربي”، عن قرار باستنفار قدرات طاقم التمريض المناوب، ومنعه من الخروج من مركز الحجر الصحي.

وأوضحت أن الطاقم يتعامل مع الحالة، باعتبارها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى حين ظهور نتيجة الفحص.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثي، في صنعاء، أمس الأول، عن الاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا، عقب عودتها من أداء العمرة.

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