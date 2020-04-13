منها شبكات التمويل والتهريب.. مكافأة أميركية لكشف أنشطة إيران في اليمن والعراق

@ عدن، نيوزيمن، تقرير خاص:

السياسية

2020-04-13 10:32:03

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية سخية للكشف عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن والعراق.

ورصدت واشنطن مكافأة بقيمة 15 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تتعلّق بأنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وجاء في بيان أصدرته السفارة الأميركية في اليمن إن “برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأمريكية يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني الإرهابي في اليمن”.

وحددت السفارة عناوين للحصول على مزيد من المعلومات عن هذا البرنامج شمل الآتي:

http://rfj.tips/tzgn

واتساب: 2022941037 1+

تليجرام: [email protected]

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في ديسمبر 2019، عن مكافأة تصل قيمتها لـ15 مليون دولار مقابل معلومات عن مواقع أنشطة عبدالرضا الشهلايي، مسؤول الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

من هو الشهلايي؟

وبحسب بيان للخارجية الامريكية فإن عبد الرضا شهلايي قائد رفيع المستوى في قوة القدس وقوات الحرس الثوري الإسلامي في صنعاء باليمن، ولديه تاريخ حافل باستهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للبيان فقد خطط شهلايي لاغتيالات متعددة بين صفوف قوات التحالف في العراق، كما عمل على تزويد الجماعات الشيعية المتطرفة بالأسلحة والمتفجرات، وخطط لهجوم 20 يناير 2007 في كربلاء بالعراق، والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرين.

وبصفته ممولًا وأحد كبار المسئولين بقوات الحرس الثوري الإسلامي، أنفق شهلايي 5 ملايين دولار في عام 2011 لتنفيذ محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن العاصمة، كما خطط لهجمات متتابعة داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية شهلايي في عامي 2008 و2011 كإرهابي عالمي من نوع خاص (SDGT)، كما صُنف أيضًا بالمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبحرين في عام 2018.

الأسماء المستعارة:

1- عبد الرضا شهلايي

2- حاج يوسف

3- الحاج يوسف

4- الحاج ياسر

5- حاج ياسر

6- يوسف أبو الكرخ

تاريخ ومكان الميلاد:

1957 تقريبًا في إيران

أماكن وجوده:

صنعاء، اليمن

كرمنشاه، إيران

قاعدة مهران العسكرية، محافظة إيلام، إيران

ودعت الخارجية الأمريكية كل من لديه أية معلومات عن عبد الرضا شهلايي، إلى الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

في سياق متصل، رصدت الولايات المتحدة، الجمعة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن محمد كوثراني، وهو أحد قادة حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق في الميليشيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن كوثراني، المدرج على لائحة الإرهاب منذ عام 2013، تولى التنسيق بين ميليشيات موالية لإيران في العراق.

وأضافت إن هذه الميليشيات هاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع، فضلاً عن قمعها للاحتجاجات الأخيرة، بحسب الخارجية.

يذكر أن كوثراني كان يُعد أحد مساعدي القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية بمحيط مطار بغداد مطلع هذا العام.

فيلق الحرس الثوري الإسلامي

وسبق ورصد برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) وفروعه، بما في ذلك قوة القدس – IRGC-Quds Force (IRGC-QF).

وتتهم واشنطن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بتمويل العديد من الهجمات والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم.

ويقود الحرس الثوري الإيراني- QF العمليات الإرهابية الإيرانية خارج إيران عن طريق وكلائه، مثل حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وميليشيات الحوثي في اليمن وحماس في فلسطين.

ورصدت الولايات المتحدة مكافآت للحصول على معلومات حول مصادر إيرادات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو قوة القدس، أو فروعه أو آليات التسهيل المالي الرئيسية لتشمل:

– خطط الحرس الثوري الإسلامي الإيراني المالية غير المشروعة، بما في ذلك النفط مقابل المال.

– الشركات الأمامية المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، التي تمارس أنشطة دولية نيابة عنهم.

– الكيانات أو الأفراد الذين يساعدون الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية.

– المؤسسات المالية الرسمية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

كيف يقوم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بنقل التمويل والمواد إلى وكلائه من الإرهابيين والميليشيات وشركائه؟

– الجهات المانحة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو الميسرين الماليين.

– المؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تسهل معاملات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

– الأعمال أو الاستثمارات التي يملكها أو يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو ممولوها.

– الشركات الأمامية العاملة في مجال المشتريات الدولية للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ومخططات إجرامية تضم أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وأنصاره، والتي تعود بالنفع المالي على المنظمة.

يذكر أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تأسس عام 1979 بعد الثورة الإيرانية.

واستحدث الحرس قوة القدس، لتكون معنية بتنفيذ العمليات الخارجية والإشراف على الميليشيات المسلحة التي اوجدتها طهران في عدة دول بالمنطقة لتنفذ اجندتها وأعمالها التخريبية والإرهابية على المستوى العالمي.

في 15 أبريل 2019، صنفت وزارة الخارجية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.

في عام 2017، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني باعتباره إرهابيًا عالميًا مصممًا خصيصًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بسبب أنشطته في دعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – قوة القدس.

وجاء في حيثيات هذا التصنيف أنه منذ تأسيسها قبل 40 عامًا، تورط الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في مؤامرات إرهابية وبدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

كما أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مسؤول عن العديد من الهجمات التي تستهدف الأميركيين والمرافق الأمريكية، بما في ذلك تلك التي قتلت مواطنين أمريكيين.

ودعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الهجمات ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها والبعثات الدبلوماسية في العراق وأفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، احتجزت مجموعة من الحرس الثوري رهائن واحتجزت بشكل غير مشروع العديد من الأشخاص الأمريكيين، ولا يزال الكثير منهم في الأسر في إيران إلى اليوم.

ووفقاً لقرار الخزانة الأمريكية فقد خطط الحرس الثوري الإسلامي الإيراني –قوة القدس- لأنشطة إرهابية في جميع أنحاء العالم، في دول مثل ألمانيا، البوسنة، بلغاريا، كينيا، البحرين، تركيا، والولايات المتحدة.