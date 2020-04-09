أخبار نادي برشلونة

من أجل عيون الإنتر.. فيدال يرفض عرضين من الدوري الصيني

9 أبريل، 2020
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فيدال


كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الدولى التشيلى أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسبانى، قد رفض عرضين للعب قى الدورى الصينى، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت شبكة “فوكس سبورتس” أن فيدال، يتمسك بالانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالى، ورفض عرضين مغريين ماديا للعب فى الدورى الصينى، بداية من الموسم المقبل.

ويسعى الإيطالى أنطونيو كونتى لضم فيدال من برشلونة بعد أن سبق وقام بتدريبه فى يوفنتوس منذ عدة مواسم.

جدير بالذكر أن تعاقد فيدال مع البارسا ينتهى قى صيف 2021، أى لا يزال يتبقى له موسم مع البلوجرانا، وهو ما قد يجبر النادى الكتالونى على بيعه الضيف المقبل للاستفادة منه ماليا بدلا من رحيله دون مقابل.

 

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