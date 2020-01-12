من أنقرة.. سكرتير الأحمر يطالب بعودة الوجود التركي في اليمن

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-12 18:24:27

قالت صحيفة محلية، الأحد، إن المحلق العسكري في السفارة اليمنية بأنقرة، عسكر زعيل، طالب بعودة الوجود التركي إلى اليمن، معتبراً أن “من لا يقرأ التاريخ لا يستطيع استشراف مستقبل بلده”.

وقالت صحيفة “الأيام” اليومية، إن عسكر زعيل، وهو السكرير السابق للجنرال علي محسن الأحمر، “أشار إلى أن مساعي إخوان اليمن لنسج علاقات مع تركيا تهدف إلى إعادة ما وصفها بـ(الحضارة والتاريخ) العثماني إلى أرض اليمن”.

وذكرت الصحيفة، أن “زعيل”، استفز اليمنيين، من خلال إشادته بفترة الاحتلال العثماني لليمن بين عامي 1583 و1918، باعتبارها الفترة التي شهدت “نهضة عمرانية فريدة”.

وقال الملحق العسكري في السفارة اليمنية بأنقرة، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “الفترة التي تعاقب خلالها الولاة العثمانيون على حكم اليمن تأسس خلالها التعليم والجامعات والمستشفيات، وتأسس كل شيء جميل في بلدي.. تأسست القوة الدفاعية، وقوة الجيش السابع العثماني الموجود في صنعاء كان هو الحامي الأساسي للحرمين الشريفين من البوابة الجنوبية في أرض اليمن”.

ووفقاً للصحيفة، فإن “زعيل”، ادعى خلال فعالية سابقة أقيمت بتركيا، أن الاحتلال العثماني “هو من بنى السور القديم الذي يحيط بمدينة صنعاء القديمة (باب اليمن)”، وهذه مغالطة تاريخية.