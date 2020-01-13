كريتر سكاي

من الشيخ عثمان تنال إعجاب الجميع

14 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

نال توزيع وجبة عشاء في احدى المساجد بمديرية الشيخ عثمان اعجابا كبيرا لدى اوساط المجتمع. 

وتناقل نشطاء صورة يظهر فيها لحظة توزيع وجبة عشاء على لاجئين افارقة وفقراء يمنيين في مشهد وصفوه بالرائع.

وقال نشطاء ان هذه الخطوة قام بها القائمين على مسجد العيدروس بتوزيع وجبة عشاء يوميا.

وقال شاهد عيان ل كريتر سكاي  رأيت اناس بجانب المسجد من لاجئين من اخوتنا الاروموا اثيوبيا وعمالأ يمنيين شقاه في سبيل اطفالهم.

وتابع قائلا  حتى  رأيت احد ابناء عدن الذي اعرفه من الطفوله ولا اعلم بحاله الا عندما رأيته يتناول وجبة عشاء  معاهم.

واختتم بالقول وجبة عشاء بجانب مسجد العيدروس في الشيخ عثمان عبارة عن صحن صانونة دجاج واقراص من الروتي تسكت بطن جاعأ ستشهد لهم بما قدموه لها.

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