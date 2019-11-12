من قصر اليمامة وبحضور الملك .. الحكومة السعودية تعلن موقفا ثابتا تجاه اليمن وشرعيته وتشير الى توجيهات ملكية حكيمة





رأس الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

وجدد مجلس الوزراء ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين، ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما تطرق إلى ما أكده ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.

وأوضح وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بٌذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره.