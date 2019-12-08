من قلب الشارع .. هل نفذ قرار التحالف بتكثيف الحملات الأمنية بعدن ؟

نشرت قوات الامن في العاصمة عدن، نقاط تفتيش في مداخل مختلف المديريات، عقب تصاعد وتيرة الاغتيالات خلال الايام الماضية.

وشهدت العاصمة عدن اليوم حالة استنفار امني واسع، لتشكيلات قوات الدعم والاسناد والحزام الامني بهدف تطبيق قرار التحالف العربي بمنع استخدام الدراجات النارية الغير مرقمة ومصادرة السلاح الغير مرخص والسيارات المجهولة.

واوقفت الحملة مئات الدرجات النارية في مديريات المعلا والبريقة والمنصورة والشيخ عثمان، كما نشرت تعميم يلزم ملاك المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة في مدينة البريقة

وتصاعدت خلال الايام الماضية العمليات الارهابية باستخدم الدرجات النارية لتنفيذ عمليات اغتيالات، والتي كان اخرها مساء الامس في الحجاز بالمنصورة.