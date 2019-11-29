من قلب العاصمة صنعاء برلمني يصف المشورات بين السعودية والحوثيين بهذا الوصف..شاهد ماذا قال





وجه البرلماني في صنعاء عبده بشر الموالي للحوثيين انتقادا لمليشيا الحوثي على خلفية التفاهمات التي تجري بينهم وبين المملكة العربية السعودية.





وقال بشر على حسابه، إن هناك تقارب بين الطرفين على ايقاف اطلاق الطيران الميسر والصواريخ الباليستية واستهداف المملكة مقابل فتح مطار صنعاء لنقل الجرحى والمرضى في الخارج واطلاق بعض المعتقلين”.





وأضاف بشر :” رغم ذالك إلا أنه لا يبدو مقنعا لكنه في الاطار الصحيح، مؤكدا مطالبته بوقف شامل للحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني بكامل اطيافه وتوجهاته.

وتسائل:” هل مثل هذامطروح في مفاوضاتكم السريه اوالعلنيه مالم فماهوحاصل يعتبر صفقه”.





وطالب بانهاء الحرب وبناء دولة مدنية حديثة تحترم الحقوق والحريات والواجبات وتصان فيها كرامة الانسان وتحتضن وتتسع لجميع ابناء الشعب اليمني على مختلف توجهاتهم ومشاربهم.





وكان مطار صنعاء الدولي قد استقبل أول رحلة لجرحى الحوثيين القادمين من الخارج بعد أن كان التحالف قد اعلن عن فتح المطار بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية