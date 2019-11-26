من هم الحكام الذين سيمثلون اليمن في قطر..تعرف عليهم





يمثل ثلاثة حكام اليمن في مباريات كأس الخليج العربي “خليجي” 24 التي ستنطلق غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

ووجه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الدعوة إلى الحكام اليمنيين؛ امين حميد ردمان “حكم ساحة”، وأحمد محمد عون “حكم مساعد”، وداوود حسين بن مهري “حكم مساعد”، لإدارة المباريات في خليجي 24 بالدوحة.

وجرى ترشيح الحكام اليمنيين لبطولة خليجي 24 من رئيس اللجنة، الحكم الدولي السابق أحمد قائد.

ووضعت قرعة النسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) ، اليمن في المجموعة الأولى مع قطر ، الإمارات والعراق، في حين شملت المجموعة الثانية؛ السعودية، الكويت، عمان والبحرين.

وستجمع المباراة الافتتاحية بين قطر والعراق، يوم غدا الثلاثاء 26 نوفمبر، ثم لقاء الإمارات مع اليمن، في نفس اليوم.

وسيلعب في اليوم التالي منتخب عمان مع البحرين، ثم السعودية مع الكويت، والمباراتان على ملعب عبد الله بن خليفة، في إطار المجموعة الثانية.