أخبار نادي برشلونة

من هو إيدر سارابيا ظل كيكي سيتين ومحب التدوير؟

14 يناير، 2020
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من هو إيدر سارابيا ظل كيكي سيتين ومحب التدوير؟

تعرف على إيدر سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.

أعلن نادي برشلونة في ساعة مبكرة من صباح الأمس عن إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني من تدريب الفريق.

وسيظل إيدر سارابيا هو الذراع الأيمن للمدير الفني الجديد لبرشلونة كيكي سيتين في مغامرته الجديد التي تنطلق فورًا في النادي الكتالوني.

لكن من هو ذلك الشخص الذي يلحق بسيتين في كل مكان والذي أصبح الرجل الثاني خلفه في كل جهاز فني، ذلك ما سنعرفه في الأسطر المقبلة:

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