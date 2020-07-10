من هو الشمساني قائد اللواء 35 مدرع بتعز

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٠م قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية وفقا لوكالة سبأ نت الرسمية.

والشمساني هو أحد أبرز قادة المحور بتعز ويرأس اللواء 17، ومن أبرز القادة المحسوبين على الاصلاح في محور تعز والذين لعبوا دورا كبيرا في مسلسل التحريض والاستعداء للواء وقائده العميد الحمادي.

ونقلت مصادر مزيجا من الرفض والصدمة والاستياء وعدم التصديق، في أوساط الضباط في اللواء 35 مدرع، وسط غموض ولده تسريب المعلومات بشأن التعيين قبل الإعلان الرسمي لامتصاص الرفض وتقسيط فرض الأمر الواقع.

ويأتي التعيين في وسط أجواء توترات وتحركات وتصعيد خطير في الحجرية والتربة ومسرح عمليات اللواء 35 من قبل محور تعز وقياداته ومن ضمنهم الشمساني نفسه.

ومن شأن قرار مشابه، وفقا للرافضين والأوساط الشعبية المتحالفة مع اللواء وذكرى قائده المغدور، أن تكرس هيمنة الإصلاح على كامل تعز وتثبتهم على سياساتهم وتوجهاتهم الناشطة على الأرض.