من هو القيادي الذي استشهد في مأرب السيره الذاتية





نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الاربعاء استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في هجوم صاروخي استهدف أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب.

وقال بيان الدفاع والاركان «وقد نتج عن هذا الاستهداف استشهاد ستة من أبطال قواتنا المسلحة البواسل بينهم الشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن/ عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، وجرح آخرين»

فيما يلي السيرة الذاتية للعميد الركن عبدالرقيب الصيادي

العميد الركن عبدالرقيب علي محمد الصيادي

محل وتاريخ الميلاد :

المعزبه – منقير – دمت الضالع- ١٩٦٩م

متزوج ولديه ثلاثة اولاد هم : جلال وعلي ومحمد

وخمس بنات

المؤهلات :

بكالوريوس علوم عسكرية وخريج الكلية الحربية بصنعاء الدفعة ٣١ عام ١٩٩٤

حاصل على دوره حماية شخصيات دولة الاردن

حاصل على شهادة امن وحماية متقدمة الحرس الخاص

ماجستير علوم عسكرية كلية القيادة والاركان السودان

زمالة الحرب العليا (دكتوراه) السودان

المناصب :

قائد كتيبة حرس خاص في عدن ١٩٩٤ – ٢٠٠٧

قائد كتيبة حرس خاص متحرك ٢٠٠٧ – ٢٠١٢

قائد الكتيبه الاولى مرافقة مع رئيس الجمهورية 2012 _2014

المنصب الحالي :

اخر مناصبه قائد معسكر الثنية للاستقبال

استشهد يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ بمأرب

وهو يؤدي واجبة الوطني والعسكري مدافعا عن الجمهورية ضد الانقلاب الحوثي.